Хлопина (Кузнецова) Прасковья Ивановна
Место рожденияБашкирская АССР Дуванский район село
Дата рождения18.10.1912
Дата смерти27.07.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1912
Отец: Кузнецов Иван
Мать: не указана
Башкирская АССР Дуванский район село
Рождение ребёнка
13.08.1932
Сын: Хлопин Александр Иванович
Отец ребёнка: Хлопин Иван Андреевич
Россия
Рождение ребёнка
04.11.1944
Отец ребёнка: Хлопин Иван Андреевич
Лемазы, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1947
Отец ребёнка: Хлопин Иван Андреевич
Нижние Лемезы, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хлопин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хлопин Иван Андреевич
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хлопин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.2001
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно