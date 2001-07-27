Хлопина (Кузнецова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлопина (Кузнецова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Башкирская АССР Дуванский район село

Дата рождения

18.10.1912

Дата смерти

27.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1912

Отец: Кузнецов Иван

Мать: не указана

Башкирская АССР Дуванский район село
Рождение ребёнка
13.08.1932

Сын: Хлопин Александр Иванович

Отец ребёнка: Хлопин Иван Андреевич

Россия
Рождение ребёнка
04.11.1944

Сын: Хлопин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Хлопин Иван Андреевич

Лемазы, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1947

Сын: Хлопин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Хлопин Иван Андреевич

Нижние Лемезы, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлопин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Хлопин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлопин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Хлопин Иван Андреевич

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлопин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Хлопин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлопин Иван Андреевич

Смерть
27.07.2001
Константиновская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Константиновская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
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