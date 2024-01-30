Шагиева (Гильмиярова) Ирина Рахимьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагиева (Гильмиярова) Ирина Рахимьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1966

Отец: Гильмияров Рахим

Мать: Суфиярова Мадина Минлибаевна

Рождение ребёнка
25.02.1989

Дочь: Свистунова Арина Юрьевна

Отец ребёнка: Шагиев Юрий Касимович

Байшады, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1993

Дочь: Комарова Виктория Юрьевнп

Отец ребёнка: Шагиев Юрий Касимович

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