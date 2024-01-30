Шагиева (Гильмиярова) Ирина Рахимьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1966
Отец: Гильмияров Рахим
Рождение ребёнка
25.02.1989
Дочь: Свистунова Арина Юрьевна
Отец ребёнка: Шагиев Юрий Касимович
Байшады, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1993
Дочь: Комарова Виктория Юрьевнп
Отец ребёнка: Шагиев Юрий Касимович