Обухов Конон Ануфриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Конон Ануфриев

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Место рождения

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Обухов Ануфрий (Федотов)

Мать: не указана

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Настасья Кононова

Мать ребёнка: Обухова Овдотья Яковлева

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Овдотья Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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