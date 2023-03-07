Обухов Конон Ануфриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Обухов Ануфрий (Федотов)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Настасья Кононова
Мать ребёнка: Обухова Овдотья Яковлева
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Овдотья Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762