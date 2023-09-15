Горшков Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940
Отец: Горшков Григорий Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1960
Сын: Дементьев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Горшкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
13.10.1966
Сын: Горшков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Горшкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
18.05.1976
Дочь: Дементьева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Горшкова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшкова Анна Михайловна