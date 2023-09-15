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Горшков Николай Григорьевич

Место рождения

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.01.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940

Отец: Горшков Григорий Захарович

Мать: не указана

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1960

Сын: Дементьев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Горшкова Анна Михайловна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1966

Сын: Горшков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Горшкова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
18.05.1976

Дочь: Дементьева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Горшкова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Анна Михайловна

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