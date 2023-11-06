Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1982

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1982

Отец: Блащук Василий Тимофеевич

Мать: Людмила

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