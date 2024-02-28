Андреева (Федотова) Олимпиада Афаасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Федотова) Олимпиада Афаасьевна

Место рождения

Лопшеньга, Приморский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Афанасий

Мать: не указана

Лопшеньга, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.07.1871

Дочь: Андреева Гликерия (Лукия) Ивановна

Отец ребёнка: Андреев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Петр Иванович

Отец ребёнка: Андреев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Андреев Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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