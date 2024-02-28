Андреева (Федотова) Олимпиада Афаасьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федотов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1871
Дочь: Андреева Гликерия (Лукия) Ивановна
Отец ребёнка: Андреев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Андреев Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно