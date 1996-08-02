Загор Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагор Валерий

Загор Валерий

avatar

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

08.08.1939

Дата смерти

02.08.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
02.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.08.1996
Минск, Минск
Причина смерти: отравление алкоголем | Новинки Минский р-н
Похороны
Неизвестно
Минск, Минск
Кальварийское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close