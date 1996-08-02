Загор Валерий
Место рождения
Дата рождения08.08.1939
Дата смерти02.08.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.08.1996
Причина смерти: отравление алкоголем | Новинки Минский р-н
Похороны
Неизвестно
Кальварийское кладбище