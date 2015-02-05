Яббаров Харис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯббаров Харис

Яббаров Харис

Место рождения

д. Угез-Елга Арский р-н

Дата рождения

26.01.1949

Дата смерти

05.02.2015

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1949

Отец: Яббаров Хадый

Мать: Гильмехода

д. Угез-Елга Арский р-н
Рождение ребёнка
25.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.02.2015
Шушмабаш
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close