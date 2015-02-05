Яббаров Харис
Место рожденияд. Угез-Елга Арский р-н
Дата рождения26.01.1949
Дата смерти05.02.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1949
Отец: Яббаров Хадый
Мать: Гильмехода
д. Угез-Елга Арский р-н
Рождение ребёнка
25.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.2015
Шушмабаш