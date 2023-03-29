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Якушев Даниил Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1848

Дочь: Якушева Феврония Даниловна

Мать ребёнка: Якушова Марфа Лукияновна

Рождение ребёнка
29.01.1856

Дочь: Якушева Анна Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1859

Сын: Якушев Иван Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1862

Дочь: Якушова Улитта Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1864

Дочь: Якушова Феодосия Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1865

Дочь: Якушова Любовь Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1930

Отец: Якушев Филипп Захарович

Мать: Свистунова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушев Николай Данилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилкова Васса Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушова Матрона Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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