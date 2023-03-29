Якушев Даниил Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1848
Дочь: Якушева Феврония Даниловна
Мать ребёнка: Якушова Марфа Лукияновна
Рождение ребёнка
29.01.1856
Дочь: Якушева Анна Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1859
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1862
Дочь: Якушова Улитта Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1864
Дочь: Якушова Феодосия Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1865
Дочь: Якушова Любовь Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1930
Отец: Якушев Филипп Захарович
Мать: Свистунова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно