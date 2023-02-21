Темнова (Волонцевич) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темнова (Волонцевич) Анна Сергеевна

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Место рождения

404130, Российская Федерация, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, д. 12а ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 1 им.Л.И.Ушаковой".

Дата рождения

19.06.1991

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1991

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

404130, Российская Федерация, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, д. 12а ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 1 им.Л.И.Ушаковой".
Рождение ребёнка
06.07.2016

Дочь: Темнова Софья Петровна

Отец ребёнка: Темнов Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
29.04.2020

Сын: Темнов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Темнов Петр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Темнов Петр Сергеевич

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