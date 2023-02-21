Темнова (Волонцевич) Анна Сергеевна
Место рождения404130, Российская Федерация, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, д. 12а ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 1 им.Л.И.Ушаковой".
Дата рождения19.06.1991
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1991
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
404130, Российская Федерация, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, д. 12а ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 1 им.Л.И.Ушаковой".
Рождение ребёнка
06.07.2016
Дочь: Темнова Софья Петровна
Отец ребёнка: Темнов Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
29.04.2020
Отец ребёнка: Темнов Петр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно