Смирнов Борис
Место рожденияСтавропольский край, г. Кисловодск
Дата рождения1915
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Смирнов Фёдор
Мать: Данилевская Мария
Ставропольский край, г. Кисловодск
Военная служба
31.10.1940
Мытищинский РВК, Московская обл., Мытищинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Место жительства
Неизвестно
Мытищинский район, станция Тарасовская, Октябрьский проезд 11 кв. 4
Место жительства
Неизвестно
с. Черкизово, Аптекарский 10
Смерть
?.08.1942
Причина смерти: На войне | Пропал без вести