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Смирнов Борис

Место рождения

Ставропольский край, г. Кисловодск

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Смирнов Фёдор

Мать: Данилевская Мария

Ставропольский край, г. Кисловодск
Военная служба
31.10.1940
Мытищинский РВК, Московская обл., Мытищинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Место жительства
Неизвестно
Мытищинский район, станция Тарасовская, Октябрьский проезд 11 кв. 4
Место жительства
Неизвестно
с. Черкизово, Аптекарский 10
Смерть
?.08.1942
Причина смерти: На войне | Пропал без вести
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