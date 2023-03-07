Сыкчин Селиверт (Селиван) Власов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСыкчин Селиверт (Селиван) Власов

Сыкчин Селиверт (Селиван) Власов

avatar

Место рождения

поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Сыкчин Влас (Власко) Семенов

Мать: Сыкчина Анна Степанова

поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Авдотья Силиверстова

Мать ребёнка: Сыкчина Авдотья Лукина

поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Устинья Силиверстова

Мать ребёнка: Сыкчина Авдотья Лукина

поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Сыкчин Михаил Силиверстов

Мать ребёнка: Сыкчина Авдотья Лукина

поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Сыкчин Петр Силиверстов

Мать ребёнка: Сыкчина Авдотья Лукина

поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыкчина Авдотья Лукина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close