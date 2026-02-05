Менделеев Михаил Константинович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецМенделеев Константин Федорович03.09.1926 г.р.
МатьМенделеева (Максимова) Зоя ГригорьиевнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.10.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно