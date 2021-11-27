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Твердовский Роман Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1977

Дата смерти

27.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1977

Отец: Твердовский Юрий Нинеливич

Мать: Твердовская Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
13.04.2010

Сын: Титов Семён Романович

Мать ребёнка: Титова Юлия Валерьевна

Рождение ребёнка
06.07.2013

Сын: Твердовский Радион Романович

Мать ребёнка: Твердовская Дарья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Твердовская Анна Романовна

Мать ребёнка: Твердовская Дарья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Юлия Валерьевна

Смерть
27.11.2021
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