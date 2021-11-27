Твердовский Роман Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1977
Дата смерти27.11.2021
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1977
Рождение ребёнка
13.04.2010
Мать ребёнка: Титова Юлия Валерьевна
Рождение ребёнка
06.07.2013
Сын: Твердовский Радион Романович
Мать ребёнка: Твердовская Дарья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Твердовская Анна Романовна
Мать ребёнка: Твердовская Дарья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Юлия Валерьевна
Смерть
27.11.2021