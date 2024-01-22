Андросова Вера Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1936
Сын: Андросов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Андросов Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Андросов Виктор Григорьнвич
Отец ребёнка: Андросов Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андросова Валентина Григорьнвна
Отец ребёнка: Андросов Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андросова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Андросов Григорий Илларионович
Смерть
Неизвестно