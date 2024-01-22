Андросова Вера Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросова Вера Илларионовна

Андросова Вера Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1936

Сын: Андросов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Андросов Григорий Илларионович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Андросов Виктор Григорьнвич

Отец ребёнка: Андросов Григорий Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андросова Валентина Григорьнвна

Отец ребёнка: Андросов Григорий Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андросова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Андросов Григорий Илларионович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close