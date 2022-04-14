Гончар Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончар Виктор Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1987

Сын: Гончар Виталий Викторович

Мать ребёнка: Гончар Лидия Ивановна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коркина Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Гончар Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончар Лидия Ивановна

Смерть
14.04.2022
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