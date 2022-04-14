Гончар Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.04.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1987
Сын: Гончар Виталий Викторович
Мать ребёнка: Гончар Лидия Ивановна
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коркина Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Гончар Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гончар Лидия Ивановна
Смерть
14.04.2022