(Марясева) Татьяна Архиповна
Место рождения
Дата рождения04.01.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1900 ст.
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви с. Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1900 год», в час... Показать все
Крещение
07.01.1900 ст.
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви с. Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1900 год», в час... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно