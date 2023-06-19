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(Марясева) Татьяна Архиповна

Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.01.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1900 ст.

Отец: Живаев Архип Семенович

Мать: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви с. Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1900 год», в час... Показать все
Крещение
07.01.1900 ст.
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви с. Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1900 год», в час... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно