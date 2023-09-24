Сафонов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Сафонова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Сафонова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Божко Нина Васильевна

Мать ребёнка: Сафонова Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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