Сафонов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Сафонова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Сафонова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Божко Нина Васильевна
Мать ребёнка: Сафонова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафонова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно