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Широких Николай Евдокимович

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Место рождения

Уржумский р-н, Кировская область, Россия

Дата рождения

19.12.1918

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1918

Отец: Широких Евдоким Иванович

Мать: Широких Дарья Яковлевна

Уржумский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
капитан судна
Место жительства
Неизвестно
Даровской район, Кировская область, Россия
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