Широких Николай Евдокимович
Место рожденияУржумский р-н, Кировская область, Россия
Дата рождения19.12.1918
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1918
Отец: Широких Евдоким Иванович
Мать: Широких Дарья Яковлевна
Уржумский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
капитан судна
Место жительства
Неизвестно
Даровской район, Кировская область, Россия