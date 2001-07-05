Упорова (Андрианова) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Упорова (Андрианова) Зоя Александровна

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Место рождения

П, Красногвардейский

Дата рождения

12.02.1927

Дата смерти

05.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1927

Отец: Андрианов Александр

Мать: Евдиния

П, Красногвардейский
Рождение ребёнка
04.04.1948

Дочь: Суворова Людмила Валерьевна

Отец ребёнка: Упоров Валерий Трофимович

П, Красногвардейский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упоров Валерий Трофимович

Смерть
05.07.2001
П, Красногвардейский
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