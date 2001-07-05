Упорова (Андрианова) Зоя Александровна
Место рожденияП, Красногвардейский
Дата рождения12.02.1927
Дата смерти05.07.2001
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1927
Отец: Андрианов Александр
Мать: Евдиния
П, Красногвардейский
Рождение ребёнка
04.04.1948
Дочь: Суворова Людмила Валерьевна
Отец ребёнка: Упоров Валерий Трофимович
П, Красногвардейский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.2001
П, Красногвардейский