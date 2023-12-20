Музырь Филипп Петрович
Место рожденияс. Кривощенцы, Сквирский район, Киевская обл.
Дата рождения12.07.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Кривощенцы, Сквирский район, Киевская обл.
Рождение ребёнка
05.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Сумы, Сумська область
Смерть
Неизвестно