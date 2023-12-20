Музырь Филипп Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музырь Филипп Петрович

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Место рождения

с. Кривощенцы, Сквирский район, Киевская обл.

Дата рождения

12.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Кривощенцы, Сквирский район, Киевская обл.
Рождение ребёнка
05.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Сумы, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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