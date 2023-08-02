Бондаренко Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Иван Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

18.01.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Юрий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.01.1987
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
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