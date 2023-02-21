Ларина (Чижонкова) Евдокия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Чижонкова) Евдокия Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чижонков Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Ларин Григорий Флорович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.08.1881 ст.

Сын: Ларин Флор Григорьевич

Отец ребёнка: Ларин Григорий Флорович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.03.1883 ст.

Сын: Ларин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Ларин Григорий Флорович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касова Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Ларин Григорий Флорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Григорий Флорович

Смерть
Неизвестно
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