Ларина (Чижонкова) Евдокия Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чижонков Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Ларин Григорий Флорович
Рождение ребёнка
10.08.1881 ст.
Отец ребёнка: Ларин Григорий Флорович
Рождение ребёнка
02.03.1883 ст.
Сын: Ларин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Ларин Григорий Флорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касова Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Ларин Григорий Флорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно