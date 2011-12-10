Шибанова Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1931
Дата смерти10.12.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1931
Отец: Шибанов Михаил Иванович
Мать: Шибанова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
26.11.1956
Дочь: Кольцова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.1961
Дочь: Рыжухина Нина Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
10.12.2011