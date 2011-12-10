Шибанова Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибанова Евгения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1931

Дата смерти

10.12.2011

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1931

Отец: Шибанов Михаил Иванович

Мать: Шибанова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
26.11.1956

Дочь: Кольцова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.1961

Дочь: Рыжухина Нина Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
10.12.2011
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