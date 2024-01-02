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(Конева) Фелицита
(Конева) Фелицита
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Конев Григорий
1875 г.р.
Мать
Конева (Змановская) Матрена
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Конев Григорий
Мать:
Конева Матрена
Смерть
Неизвестно
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