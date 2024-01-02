(Конева) Фелицита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Конева) Фелицита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Конев Григорий

Мать: Конева Матрена

Смерть
Неизвестно
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