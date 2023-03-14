Миронова Минадора Юлиановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фадеев Юлиан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кольцова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Миронов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Петр Владимирович
Отец ребёнка: Миронов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан