Миронова Минадора Юлиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Минадора Юлиановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фадеев Юлиан Петрович

Мать: Фадеева Зинаида Димитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кольцова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Миронов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Петр Владимирович

Отец ребёнка: Миронов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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