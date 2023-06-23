Желяков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Желяков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Желякова Юлия? Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Желякова Юлия? Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Желяков ?? Андреевич
Мать ребёнка: Желякова Юлия? Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желякова Юлия? Ивановна
Смерть
Неизвестно