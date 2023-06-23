Желяков Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желяков Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

1873 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Желяков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Желяков Егор Андреевич

Мать ребёнка: Желякова Юлия? Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желякова Юлия? Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желяков ?? Андреевич

Мать ребёнка: Желякова Юлия? Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желякова Юлия? Ивановна

Смерть
Неизвестно