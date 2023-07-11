Спирин Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирин Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988

Отец: Спирин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спирина Виктория

Рождение ребёнка
11.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спирина Виктория

Рождение ребёнка
11.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спирина Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина Виктория

Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма