Спирин Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец: Спирин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.2012
Рождение ребёнка
11.07.2016
Рождение ребёнка
11.07.2016
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спирина Виктория
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма