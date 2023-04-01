Емельянова Евгения Силовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1914
Сын: Емельянов Александр Иванович
Отец ребёнка: Емельянов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
26.08.1917
Сын: Емельянов Виктор Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.11.1927
Дочь: Емельянова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно