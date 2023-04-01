Емельянова Евгения Силовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Евгения Силовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1914

Сын: Емельянов Александр Иванович

Отец ребёнка: Емельянов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
26.08.1917

Сын: Емельянов Виктор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.11.1927

Дочь: Емельянова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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