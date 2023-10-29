Прыгунов Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПрыгунов Александр

Прыгунов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мочкова (Прыгунова) Тамара Александровна

Мать ребёнка: Прыгунова (Бугрова) Анна Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прыгунова Галина Александровна

Мать ребёнка: Прыгунова (Бугрова) Анна Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прыгунова (Бугрова) Анна Прокофьевна

Смерть
Неизвестно

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