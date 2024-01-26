Докукин Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Гусева Матрена
Мать ребёнка: Докукина Анна
д. Чернуха, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Докукина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Докукина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Докукин Иван
Мать ребёнка: Докукина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Докукина Анна
Смерть
Неизвестно