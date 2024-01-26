Докукин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докукин Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1874 г.р.
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Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Гусева Матрена

Мать ребёнка: Докукина Анна

д. Чернуха, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Докукина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Докукина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Докукин Иван

Мать ребёнка: Докукина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Докукина Анна

Смерть
Неизвестно
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