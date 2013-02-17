Аввакумов Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1933
Дата смерти17.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1933
Рождение ребёнка
21.05.1961
Сын: Аввакумов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Аввакумова - Кондратьева Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
21.05.1961
Сын: Аввакумов Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аввакумова - Кондратьева Лидия Михайловна
Смерть
17.02.2013