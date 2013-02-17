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Аввакумов Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1933

Дата смерти

17.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1933

Отец: Аввакумов Степан Лазаревич

Мать: Аввакумова - Семёнова Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
21.05.1961

Сын: Аввакумов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Аввакумова - Кондратьева Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
21.05.1961

Сын: Аввакумов Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аввакумова - Кондратьева Лидия Михайловна

Смерть
17.02.2013