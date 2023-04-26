Митрофанов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1920 и 1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1920 и 1980

Отец: Митрофанов Василий

Мать: Митрофанова Валентина

Рождение ребёнка
19.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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