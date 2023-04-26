Митрофанов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1920 и 1980
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1920 и 1980
Отец: Митрофанов Василий
Мать: Митрофанова Валентина
Рождение ребёнка
19.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности