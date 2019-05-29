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Артамонов Богдан Дмитриевич
Артамонов Богдан Дмитриевич
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Место рождения
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
Дата рождения
29.05.2019
Пол
Мужской
Отец
Артамонов Дмитрий Александрович
1979 г.р.
Мать
Артамонова (Комарова) Елена Владимировна
С 1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2019
Отец:
Артамонов Дмитрий Александрович
Мать:
Артамонова Елена Владимировна
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
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