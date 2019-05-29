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Артамонов Богдан Дмитриевич

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

29.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2019

Отец: Артамонов Дмитрий Александрович

Мать: Артамонова Елена Владимировна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
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