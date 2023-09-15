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Мойса Анастасия Францевна

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

04.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1994

Отец: Мойса Франц Фратишевич или Францевич

Мать: Мойса Или Кулеш Светлана Михайловна

Минск, Минск
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