Протасова (Шабалдина) Екатерина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасова (Шабалдина) Екатерина Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протасов Василий Титович

Отец ребёнка: Протасов Тит Константинович

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
29.03.1897

Муж: Протасов Тит Константинович

Рождение ребёнка
03.07.1899

Дочь: Протасова (Протасова) Акилина Титовна

Отец ребёнка: Протасов Тит Константинович

Рождение ребёнка
21.07.1900

Сын: Протасов Макар Титович

Отец ребёнка: Протасов Тит Константинович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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