Протасова (Шабалдина) Екатерина Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Протасов Тит Константинович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
29.03.1897
Рождение ребёнка
03.07.1899
Дочь: Протасова (Протасова) Акилина Титовна
Отец ребёнка: Протасов Тит Константинович
Рождение ребёнка
21.07.1900
Отец ребёнка: Протасов Тит Константинович
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область