Томский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томский Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Томская Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томская Александра Николаевна
Мать ребёнка: Томская Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томская Мария Петровна
Смерть
Неизвестно