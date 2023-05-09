Матрена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Яковлевна

Матрена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бушуев Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Бушуев Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Бушуева Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Бушуев Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Бушуев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Бушуев Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бушуева Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Бушуев Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Бушуев Лаврентий Тимофеевич

Отец ребёнка: Бушуев Тимофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно