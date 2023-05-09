Матрена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бушуев Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Бушуев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Бушуева Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Бушуев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Бушуев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бушуева Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Бушуев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Бушуев Лаврентий Тимофеевич
Отец ребёнка: Бушуев Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно