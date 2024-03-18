Бичурин (Нагимова) Светлана Фаритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бичурин (Нагимова) Светлана Фаритовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1963

Отец: Нагимов Фарит Хаббудинович

Мать: Нагимова (Рахмангулова) Срур Насибуловна

Рождение ребёнка
10.10.1983

Дочь: Бичурина Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Бичурин Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
18.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бичурин Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
25.03.2002

Дочь: Бабина Валерия Игоревна

Отец ребёнка: не указан

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