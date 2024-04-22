Пудов Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПудов Степан Андреевич

Пудов Степан Андреевич

Место рождения

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

26.11.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1888 ст.

Отец: Пудов Андрей Григорьев

Мать: Пудова Васса Панкратова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
07.02.1910 ст.

Жена: Наталья Иванова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1912 ст.

Сын: Пудов Василий Степанович

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
сестра Мария -близнец умерла 4.04.1912
Рождение ребёнка
18.09.1915

Сын: Пудов Александр Степанович

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1917

Сын: Пудов Нколай Степанович

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Воспреемник -Иван Андреев Пудов, той же деревни крестьянский сын
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Пудов Иван Степанович

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close