Пудов Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1888 ст.
Отец: Пудов Андрей Григорьев
Мать: Пудова Васса Панкратова
Бракосочетание
07.02.1910 ст.
Жена: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
20.08.1912 ст.
Мать ребёнка: Наталья Иванова
сестра Мария -близнец умерла 4.04.1912
Рождение ребёнка
18.09.1915
Сын: Пудов Александр Степанович
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
24.02.1917
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Воспреемник -Иван Андреев Пудов, той же деревни крестьянский сын
Рождение ребёнка
Около 1923
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Смерть
Неизвестно