Ушаков Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаков Василий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ушакова Алевтина Васильевна

Мать ребёнка: Морозова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Вера Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Художинк Детского театра
Смерть
Неизвестно
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