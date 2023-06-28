Исупов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2004 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исупова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
18.09.2004

Дочь: Исупова Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Исупова Наталья Михайловна