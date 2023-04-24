Малых Алексей Максимович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Малых Максим Иванович
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Малых Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Малых Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Малых Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Малых Мария Михайловна
Рождение ребёнка
04.06.1852
Мать ребёнка: Малых Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Малых Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Малых Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малых Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно