Малых Алексей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалых Алексей Максимович

Малых Алексей Максимович

avatar

Место рождения

Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Малых Максим Иванович

Мать: Малых Евпраксия Демидовна

Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Малых Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Малых Мария Михайловна

Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Малых Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Малых Мария Михайловна

Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Малых Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Малых Мария Михайловна

Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.06.1852

Сын: Малых Исакий Максимович

Мать ребёнка: Малых Мария Михайловна

Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Малых Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Малых Мария Михайловна

Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close