Шапошникова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошникова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.2020

Отец: не указан

Мать: Шапошникова Светлана Леонидовна

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