Родион Константинрвич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1728
Отец: Константин Иванович
Мать: Мавра Артемьевна
Рождение ребёнка
После 01.01.1746
Сын: Кузьминский Терентий Родионович
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
После 01.01.1749
Дочь: Евфимия Родионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1749
Сын: Дорофей Родионович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Никифоровна
Смерть
Неизвестно