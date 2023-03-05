Родион Константинрвич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Константинрвич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

После 1692 г.р.

Мать

После 1698 г.р.

Жена

После 1727 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1728

Отец: Константин Иванович

Мать: Мавра Артемьевна

Рождение ребёнка
После 01.01.1746

Сын: Кузьминский Терентий Родионович

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
После 01.01.1749

Дочь: Евфимия Родионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1749

Сын: Дорофей Родионович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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