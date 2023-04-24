Коврижных (Лобанова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных (Лобанова) Васса

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Место рождения

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Лобанов Лазарь

Мать: ?

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.02.1870

Муж: Коврижных Харитон

МК 1870 237-227-1563, лист 161об.
Рождение ребёнка
23.12.1870

Сын: Коврижных Евфимий

Отец ребёнка: Коврижных Харитон

крестный "деревни Жеребцовской Димитрий Леонтьев Жеребцов
Рождение ребёнка
10.01.1872

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Коврижных Харитон

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная "того починка солдатка Александра Антонова Егора Коврижных жена"
Рождение ребёнка
29.09.1873

Дочь: Иустина

Отец ребёнка: Коврижных Харитон

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1877

Сын: Коврижных Афанасий

Отец ребёнка: Коврижных Харитон

Рождение ребёнка
15.08.1878

Сын: Коврижных мертворожденный Мирона

Отец ребёнка: Коврижных Харитон

Рождение ребёнка
15.08.1878

Сын: Коврижных Мирон

Отец ребёнка: Коврижных Харитон

Рождение ребёнка
1880

Сын: Коврижных Федор

Отец ребёнка: Коврижных Харитон

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.06.1885

Сын: Коврижных Тихон

Отец ребёнка: Коврижных Харитон

МК 1885 237-226-88, лист 1276
Рождение ребёнка
23.08.1886

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Коврижных Харитон

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная: родная его-??? Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
18.06.1888

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Коврижных Харитон

крестная: той же деревни Стефанида Епифановна, Ивана Коврижных жена
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Никита

Отец ребёнка: Коврижных Харитон

Смерть
Неизвестно
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