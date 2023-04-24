Коврижных (Лобанова) Васса
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Лобанов Лазарь
Мать: ?
Бракосочетание
11.02.1870
Муж: Коврижных Харитон
МК 1870 237-227-1563, лист 161об.
Рождение ребёнка
23.12.1870
Сын: Коврижных Евфимий
Отец ребёнка: Коврижных Харитон
крестный "деревни Жеребцовской Димитрий Леонтьев Жеребцов
Рождение ребёнка
10.01.1872
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Коврижных Харитон
крестная "того починка солдатка Александра Антонова Егора Коврижных жена"
Рождение ребёнка
29.09.1873
Дочь: Иустина
Отец ребёнка: Коврижных Харитон
Рождение ребёнка
16.01.1877
Сын: Коврижных Афанасий
Отец ребёнка: Коврижных Харитон
Рождение ребёнка
15.08.1878
Сын: Коврижных мертворожденный Мирона
Отец ребёнка: Коврижных Харитон
Рождение ребёнка
15.08.1878
Сын: Коврижных Мирон
Отец ребёнка: Коврижных Харитон
Рождение ребёнка
1880
Сын: Коврижных Федор
Отец ребёнка: Коврижных Харитон
Рождение ребёнка
?.06.1885
Сын: Коврижных Тихон
Отец ребёнка: Коврижных Харитон
МК 1885 237-226-88, лист 1276
Рождение ребёнка
23.08.1886
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Коврижных Харитон
крестная: родная его-??? Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
18.06.1888
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Коврижных Харитон
крестная: той же деревни Стефанида Епифановна, Ивана Коврижных жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коврижных Никита
Отец ребёнка: Коврижных Харитон
Смерть
Неизвестно