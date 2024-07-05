Казаринов Гаврило Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Казаринов Максим Яковлевич
Мать: Варвара Фоминична
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Казаринова) Авдотья Гавриловна
Мать ребёнка: (Осинцева) Вера Антоновна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Казаринов Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: (Осинцева) Вера Антоновна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Казаринов Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Варвара Харитоновна
Смерть
Неизвестно