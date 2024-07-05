Казаринов Гаврило Максимович 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казаринов Гаврило Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Казаринов Максим Яковлевич

Мать: Варвара Фоминична

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Казаринова) Авдотья Гавриловна

Мать ребёнка: (Осинцева) Вера Антоновна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Казаринов Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: (Осинцева) Вера Антоновна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Казаринов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Варвара Харитоновна

Смерть
Неизвестно

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