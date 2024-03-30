Кубрак (Цюх) Павел Мартинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти21.06.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Цюх Мартин Симеонов
Мать: Цюх Евфросиния Тимофеева
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кубрак Петр Павлов
Мать ребёнка: Кубрак Мария
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Кубрак Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Кубрак Мария
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Кубрак Мария
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Кубрак Агриппина Павлова
Мать ребёнка: Кубрак Мария
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Кубрак Анна Павлова
Мать ребёнка: Кубрак Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кубрак Мария
Смерть
21.06.1842