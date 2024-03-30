Кубрак (Цюх) Павел Мартинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубрак (Цюх) Павел Мартинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

21.06.1842

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Цюх Мартин Симеонов

Мать: Цюх Евфросиния Тимофеева

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кубрак Петр Павлов

Мать ребёнка: Кубрак Мария

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Кубрак Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Кубрак Мария

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кубрак Василий Павлов

Мать ребёнка: Кубрак Мария

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Кубрак Агриппина Павлова

Мать ребёнка: Кубрак Мария

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Кубрак Анна Павлова

Мать ребёнка: Кубрак Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубрак Мария

Смерть
21.06.1842
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