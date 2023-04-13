Мартьянова Елизавета Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартьянов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартьянов Василий Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно