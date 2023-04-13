Мартьянова Елизавета Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартьянова Елизавета Акимовна

Мартьянова Елизавета Акимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1934

Муж: Мартьянов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
01.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Василий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close