Соловьев Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.05.1908 ст.
Дата смерти06.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1908 ст.
Отец: Соловьев Михаил Васильевич
Мать: Пелагея Яфимовна
Родители: деревни Берелева крестьянин Михаил Васильев и жена его Пелагея Ефимова. Восприемник села Черкасова крестьянина Павла Иванова сын отрок Федор. №2409192 выд27/VII 38г (МК1908 230 11 1382)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.09.1942
Из донесения о безвозвратных потерях: умер от болезни (упадок сердечной деятельности) 06.09.1942, похоронен (бывшая) Калининская (Тверская) обл, Емельяновский р, д Филиппово (Филатово). Отчество жены ... Показать все