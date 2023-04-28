Соловьев Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Павел Михайлович

Соловьев Павел Михайлович

Место рождения

Берелево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

30.05.1908 ст.

Дата смерти

06.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1908 ст.

Отец: Соловьев Михаил Васильевич

Мать: Пелагея Яфимовна

Берелево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Родители: деревни Берелева крестьянин Михаил Васильев и жена его Пелагея Ефимова. Восприемник села Черкасова крестьянина Павла Иванова сын отрок Федор. №2409192 выд27/VII 38г (МК1908 230 11 1382)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Александра Ивановна

Смерть
06.09.1942
Из донесения о безвозвратных потерях: умер от болезни (упадок сердечной деятельности) 06.09.1942, похоронен (бывшая) Калининская (Тверская) обл, Емельяновский р, д Филиппово (Филатово). Отчество жены ... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close